OL : Aulas prévient pour Fékir, il faudra une montagne d’or !

Dans : OL, Mercato.

Annoncé avec insistance du côté de Liverpool, Nabil Fékir semble de plus en plus séduit par la perspective de rejoindre les futurs finalistes de la Ligue des Champions.

Il faut dire qu’avec un entraineur déjà emblématique, et un effectif jeune et pourtant de très haut niveau, les Reds ont des arguments à faire valoir, en plus d’un solide compte en banque. C’est peut-être pourquoi, samedi dernier après le match face à Nice, le meneur de jeu français a plus que jamais semblé sur le départ. Ce n’est pas forcément l’avis de Jean-Michel Aulas, qui a confié sur SFR qu’il voyait bien son joueur formé au club rester à Lyon, à moins qu’une proposition qui ne puisse pas être refusée soit formulée.

« Je sais que Nabil, du fait de la qualification de l'OL pour la Ligue des Champions, a très envie de rester. On va discuter sereinement. Il a obtenu le droit de partir en Russie avec l'équipe de France, cela lui donne un statut encore supérieur. Il n'y a rien de fait. Il faudra être très, très riche, pour pouvoir acquérir Nabil Fekir cet été », a prévenu Jean-Michel Aulas, qui a toutefois déjà montré qu’une belle vente n’empêchait pas de faire des concessions pour qu’une de ses pépites partent dans le club de son choix, comme ce fut le cas avec le départ d’Umtiti au FC Barcelone.