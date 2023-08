OL ‍: John Textor, cette décision terrible ruine le mercato

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré les restrictions de la DNCG, John Textor réalisait un mercato cohérent à l’OL. Mais la décision de vendre Castello Lukeba à Leipzig a brouillé son message et sa stratégie, y compris en interne à Lyon.

Successeur de Jean-Michel Aulas à la présidence de l’Olympique Lyonnais, Santiago Cucci avait détaillé il y a quelques semaines dans L’Equipe la stratégie de John Textor pour cette période du mercato. Malgré les restrictions imposées par la DNCG, le club lyonnais se voulait ambitieux en gardant notamment ses meilleurs joueurs, d’Alexandre Lacazette à Bradley Barcola en passant par Rayan Cherki ou encore Castello Lukeba.

Textor a mis sa stratégie en péril en vendant Lukeba

L’objectif était clair : apporter quelques retouches à moindre coût (Caleta-Car, Maitland-Niles, Alvero) et conserver l’ossature des Gones qui a permis à Laurent Blanc de terminer 3e de Ligue 1 sur la phase retour en 2022-2023. Mais la semaine dernière, la stratégie de l’OL s’est écroulée avec le départ de Castello Lukeba au RB Leipzig pour 35 millions d’euros bonus compris. Après avoir refusé trois offres du club allemand, John Textor a cédé face à la volonté du joueur de partir à tout prix. Cohérent jusqu’à présent, le mercato de l’Olympique Lyonnais a basculé dans le négatif pour les observateurs ainsi que les supporters… mais pas seulement.

En interne, l’incompréhension a été forte à la suite de ce départ selon Edward Jay, correspondant de RMC sur les bords du Rhône. « Il s’agit du premier mercato sans Jean-Michel Aulas, le premier sous le regard du gendarme financier et le premier avec une bande-annonce bien répétée, celle de fermer la porte à tout départ, notamment des jeunes de la formation. L’épisode Lukeba a brouillé le message… et pas seulement en externe » indique le journaliste, pour qui l’incompréhension a été forte dans les rangs lyonnais et notamment au sein de l’effectif.

Les cadres voulaient que Lukeba reste à l'OL

Plusieurs cadres dont Corentin Tolisso ou encore Alexandre Lacazette avaient effectué un gros travail pour convaincre Castello Lukeba de rester et les deux capitaines de l’OL espéraient que John Textor allait assurer en seconde lame en refusant les offres du RB Leipzig. Leur surprise a été grande au moment de découvrir que le businessman américain avait finalement accepté la proposition du club de Bundesliga. Un départ qui sonne comme un vrai coup dur pour les Gones d’autant qu’il est impossible de remplacer Lukeba par un joueur de niveau équivalent en raison des contraintes imposées par la DNCG. En une décision, celle de vendre son meilleur défenseur, John Textor a jeté un gros flou sur ses intentions et sur sa stratégie globale à l’OL.