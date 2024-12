OL ‍: Jeffinho et Adryelson c'est fini pour Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Anthony Lopes ne sera pas le seul joueur à quitter l'Olympique Lyonnais, et désormais, ce sont les dossiers de Jeffinho et Adryelson qui sont sur le bureau de John Textor.

Les joies de la multipropriété ajoutent de la complexité au mercato de l'OL, et c'est notamment le cas concernant Jeffinho et Adryelson. Les deux joueurs brésiliens sont prêtés par Lyon à Botafogo, mais ils ont encore quelques années de contrat avec le club rhondanien et surtout, ils bloquent des places pour des joueurs extra-communautaires au moment où Lyon en compte déjà trois avec Abner, Maitland-Niles et Tessmann, comme le rappelle Le Progrès. La solution pourrait être simple et rapide et c'est, selon le quotidien régional, celle vers laquelle on se dirige, à savoir que Jeffinho et Adryelson ne reviendront finalement jamais à l'Olympique Lyonnais même si le prêt avec Botafogo s'achèvent mardi soir à minuit.

L'OL tourne la page Jeffinho et Adryelson

« Jeffinho devrait rester au Brésil, et Adryelson ne fera peut-être pas non plus le voyage à Lyon. Des négociations sont en cours avec le défenseur, qui intéresserait un autre club brésilien, Cruzeiro », annonce Jean-François Gomez au moment même où l'Olympique Lyonnais reprend le chemin de l'entraînement. Cela ne changera pas grand-chose pour Pierre Sage qui ne comptait pas vraiment sur les deux joueurs brésiliens, et qui ne sera donc pas attristé si ces deux départs devaient se confirmer rapidement. Car pour être tout à fait franc, Jeffinho et Adryelson ne laisseront aucune trace dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais, où les Brésiliens ont pourtant souvent brillé.