OL ‍: Hannibal Mejbri à Lyon, le verdict tombe

A la recherche d’un renfort au minimum au milieu de terrain, l’OL a ciblé Nemanja Matic. Mais le club rhodanien s’est également renseigné sur la situation du jeune Tunisien de Manchester United, Hannibal Mejbri. Les deux pistes se compliquent et le mercato n'avance pas.

Utilisé à cinq reprises par Erik ten Hag depuis le début de la saison, l’ancien joueur de l’AS Monaco n’est pas un titulaire à Manchester United. L’Olympique Lyonnais s’est ainsi renseigné sur la situation d’Hannibal Mejbri afin de savoir s’il était possible de récupérer l’international tunisien (27 sélections) en prêt durant le mercato hivernal. Des discussions qui ont abouti sur une réponse négative pour David Friio et l’état-major rhodanien. En effet, le compte insider UtdActive affirme que Manchester United ne souhaite pas se séparer d’Hannibal Mejbri en cours de saison. Erik ten Hag n’est pas satisfait de son animation au milieu de terrain jusqu’à présent et ne souhaite par conséquent pas laisser partir Mejbri, qui pourrait avoir sa chance lors de la seconde partie de saison.

Promis à un très grand avenir, l’ancien crack de l’AS Monaco n'a pas encore répondu aux attentes de son entraîneur chez les Red Devils, mais Erik ten Hag croit encore en la capacité de Mejbri d’inverser la tendance. C’est tout du moins le sens de cette décision lors du mercato hivernal. Une nouvelle piste se referme pour l’Olympique Lyonnais, qui a également acté la décision du Stade Rennais de ne pas lui vendre Nemanja Matic, tout du moins pour l’instant. Alors que les Gones sont très chauds sur les recrutements de Benrahma et de Danjuma pour le secteur offensif, la quête de la perle rare est plus difficile au milieu de terrain. Rappelons que Pierre Sage veut absolument un renfort dans ce secteur de jeu, l’entraîneur lyonnais estimant qu’il manque de joueurs fiables derrière les titulaires Tolisso et Caqueret. Akouokou n’a pas été à la hauteur lorsqu’il a eu sa chance et le jeune Diawara, bien que prometteur, est encore un peu tendre.