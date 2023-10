OL ‍: Grosso déjà à côté de la plaque, il sort l'exemple qui tue

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche, l'OL a un match très important à disputer face à Clermont en Ligue 1. La pression est déjà grande sur les épaules de Fabio Grosso.

L'OL reprend le service ce dimanche en Ligue 1 après la trêve internationale. Les Gones seront attendus au tournant dans leur antre du Groupama Stadium. Il faut dire qu'après 8 journées disputées en championnat, les Rhodaniens n'ont toujours pas gagné la moindre rencontre. Ce dimanche, l'OL reçoit Clermont, autre équipe dans la zone rouge. La pression est donc grande pour les Gones et son entraineur Fabio Grosso. Un Fabio Grosso qui est encore très loin de faire l'unanimité parmi les observateurs. Pour Dave Appadoo, le champion du monde italien est en train de payer son manque de préparation.

Grosso aussi perdu que ses joueurs ?

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste n'a pas fait dans la langue de bois concernant Grosso. « Le dernier match contre Lorient a montré que le problème n'était pas seulement footballistique mais aussi dans la tête. Ils menaient et se sont fait reprendre face à une équipe malade. Là, ils jouent contre Clermont qui est factuellement la plus mauvaise équipe en Ligue 1 et qu'on voit en Ligue 2. Si tu n'as pas la ressource de l'urgence pour au moins te défaire de cet adversaire, ils vont vraiment commencer à gamberger. Grosso, quand je l'écoute parler de Cherki, j'ai l'impression qu'il est déjà un peu perdu. Il dit qu'il a des qualités extraordinaires, mais qu'il n'est pas extraordinaire. Il dit qu'il peut faire des grandes choses mais que pour l'instant, ce n'est pas encore ça. On a l'impression qu'il voudrait parier dessus mais qu'en même temps, il nous explique qu'il n'est pas capable de rendre tout de suite ce qu'il attend de lui. Je ne sais pas si Grosso découvre l'ampleur du chantier mais j'ai l'impression que Grosso n'est pas préparé. On a l'impression qu'il découvre que son équipe est malade. Lyon-Clermont, ils me mettent un rat dans la cervelle. Je cherche les leaders. On est inquiet et rien que de le dire, c'est fou », a notamment indiqué Dave Appadoo, qui ne serait pas surpris que les Gones passent encore à travers en Ligue 1.