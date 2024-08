OL ‍: Gift Orban vendu sur le gong, ça se bouscule ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Auteur de 3 petits buts en 16 matchs depuis sa signature à l’OL, Gift Orban pourrait quitter le club rhodanien dans les dernières heures du mercato. Plusieurs clubs anglais sont intéressés.

Très riche au poste d’avant-centre, l’Olympique Lyonnais aimerait dégraisser à ce poste lors de la dernière journée du mercato. Cet été, le club rhodanien a recruté Georges Mikautadze et s’apprête à accueillir le très polyvalent Wilfried Zaha, deux joueurs qui se sont rajoutés à Alexandre Lacazette, Mama Baldé et Gift Orban parmi les joueurs capables d’occuper le rôle de n°9. Cela fait beaucoup, surtout pour une équipe dont l’entraîneur préfère jouer avec un seul avant-centre. C’est ainsi qu’en ce vendredi, dernier jour du mercato estival, l’OL va tenter de trouver une porte de sortie à l’un de ses attaquants.

Les regards se tournent logiquement vers Gift Orban, dernier dans la hiérarchie des buteurs dans l’esprit de Pierre Sage et qui n'a pas été utilisé face à Rennes et Monaco lors de la première journée. Recruté il y a seulement six mois pour 13 ME, l’ancien attaquant de La Gantoise n’a pas réussi son adaptation et pourrait repartir aussi vite qu’il est arrivé, d’autant qu’il suscite des intérêts. A en croire les informations de la presse anglaise et notamment de Sunderland Nation, trois formations britanniques sont sur les rangs pour accueillir Gift Orban lors de cette dernière journée du mercato : Sunderland et Burnley en D2 mais également Southampton en Premier League.

Gift Orban a la cote en Angleterre

Des destinations intéressantes pour tenter de se relancer pour Gift Orban, qui ne devrait pas s’opposer à un départ de l’OL, où il sait que l’horizon est plus que bouché pour lui. Reste maintenant à connaître les exigences de John Textor et de David Friio pour le buteur nigérian, lesquels aimeraient sans doute en avoir pour leur argent en récupérant leur mise sur Gift Orban. Mais après une demi-saison très difficile, les clubs anglais seront sans doute réticents à l’idée de lâcher plus de 10 ME pour le recruter. Sunderland par exemple semble même privilégier un prêt, et tout sera maintenant question de négociations entre les différents clubs avec l’objectif pour l’OL de trouver l’accord le plus satisfaisant possible.