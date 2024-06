OL ‍: Gift Orban bientôt vendu en Italie ‍?

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Peu utilisé depuis son arrivée en janvier dernier, Gift Orban n’a jamais gagné les faveurs du coach Pierre Sage. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais pourrait être tenté de partir quelques mois après sa signature, lui qui intéresse le club italien de Bologne, surprenant cinquième de Serie A.

Pour expliquer l’incroyable remontée de l’Olympique Lyonnais, beaucoup soulignent la qualité du recrutement opéré cet hiver. Il est vrai que les renforts ont amené beaucoup plus de profondeur et de concurrence dans l’effectif de Pierre Sage. Pourtant, toutes les recrues n’ont pas forcément brillé depuis leur arrivée. Le milieu de terrain Orel Mangala n’est pas parvenu à s’installer parmi les titulaires, pas plus que Gift Orban. De son côté, l’attaquant de 21 ans n’a débuté que six matchs, pour un total de trois buts toutes compétitions confondues.

L’entraîneur des Gones n’est apparemment pas son plus grand admirateur. La preuve, le technicien l’a laissé sur le banc des remplaçants lors de quatre des cinq derniers matchs de la saison, y compris la finale de la Coupe de France perdue contre le Paris Saint-Germain (2-1). Autant dire que l’Olympique Lyonnais attendait mieux de la part d’un joueur recruté pour 12 millions d’euros, sans compter les huit millions d’euros en bonus. Il ne serait pas si étonnant de voir le club rhodanien le laisser filer cet été en cas d’offre satisfaisante.

Orban dans la short list de Bologne

La proposition pourrait bien venir d’Italie où La Gazzetta dello Sport cite le nom de Gift Orban. En effet, le quotidien transalpin affirme que l’attaquant nigérian, comme Vangelis Pavlidis (AZ Alkmaar) et Jorgen Strand-Larsen (Celta Vigo), fait partie des cibles de Bologne pour compenser le possible départ du Néerlandais Joshua Zirkzee. Un intérêt flatteur dans la mesure où Bologne, surprenant cinquième de Serie A, disputera la Ligue des Champions la saison prochaine.