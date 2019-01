OL : Genesio met un petit coup de pression pour sa prolongation

Dans : OL, Ligue 1.

Entre Jean-Michel Aulas et Bruno Genesio les choses sont claires, l'avenir sur le banc de l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais est uniquement lié aux résultats de son équipe. Et pour l'instant, tout plaide pour que le technicien de l'OL continue sa route aux commandes du club rhodanien, le parcours européen et en Ligue 1 étant plutôt flatteur. Oui mais voilà, le timing est forcément serré et si l'on en croit les propos de Bruno Genesio ce jeudi dans Le Progrès, ce dernier souhaite quand même en savoir un peu plus sur les intentions de son président, histoire de ne pas rester inactif s'il devait être remplacé à Lyon. Car le coach de l'OL n'a pas l'intention d'arrêter sa carrière si Jean-Michel Aulas ne lui maintient pas sa confiance.

Alors, Bruno Genesio ne tourne pas top autour du pot. « Une éventuelle prolongation en fin de saison ? C’est le président qui décidera. Pour l’instant, il n’y a rien de nouveau. Je suis bien à l’OL où j’ai tout ce qu’il faut pour m’épanouir. On est jugé sur les résultats. Depuis trois ans, malgré tout ce qu’on peut dire, c’est plutôt positif. Il y a cinq mois à faire et on verra comment ça évoluera. Si je suis préoccupé ? Non, mais à un moment donné, il faudra bien que je sache où j’en suis aussi. S’il y a prolongation, c’est très bien. Dans le cas contraire, j’ai envie de continuer à travailler, et on devra trouver une date pour déterminer tout cela. Mais, ça, c’est le président qui choisira et on n’a rien évoqué », précise, dans le quotidien régional, un Bruno Genesio, qui souhaite évidemment rester à l'Olympique Lyonnais, mais veut rapidement que les choses soit fixées en matière de timing.