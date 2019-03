OL : Genesio félicité pour sa trouvaille stupéfiante à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

En l’absence de Marcelo dimanche, Bruno Genesio a été contraint d’innover en défense centrale face à Montpellier.

Le coach rhodanien avait ainsi décidé de miser sur Kenny Tete pour accompagner Jason Denayer. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’international néerlandais a livré une copie plus que correcte à ce nouveau poste pour lui. Rapide et plutôt bon dans son placement, il va certainement donner des idées à Bruno Genesio pour le sprint final selon Le Progrès, épaté par cette trouvaille de l’entraîneur lyonnais.

« Le Néerlandais a profité de la suspension de Marcelo pour prendre place dans l’axe. Et ce fut la bonne surprise. Il a participé, relancé proprement. Au moment où l’OL dispose de trois arrières latéraux pour le seul côté droit, il a sans doute une opportunité supplémentaire pour évoluer un peu plus longtemps à l’OL » a souligné le quotidien régional, pour qui il est envisageable de voir Kenny Tete s’imposer à ce poste. A condition évidemment que ce dernier soit régulier, et qu’il soit épargné par les blessures. Deux critères importants qu’il n’a pas toujours remplis depuis son arrivée en France, en provenance de l’Ajax Amsterdam.