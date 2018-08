OL : Genesio craint un sale coup dans le dossier Ruben Dias !

Dans : OL, Mercato.

Présent ce mercredi en conférence de presse, Bruno Genesio a été interrogé sur le cas Ruben Dias, le défenseur portugais de Benfica qui est la cible numéro 1 de l'Olympique Lyonnais lors de cette fin de mercato. Et l'entraîneur de l'OL l'a reconnu sans détour, il n'est pas certain à 100% que le club de Lisbonne lâchera finalement Ruben Dias lors de ce mercato. La faute à la Ligue des champions.

« C’est un poste important et on a un besoin. J’étais satisfait du match de Jérémy Morel et de Marcelo, mais ils ne sont pas infaillibles. J’espère que cela n’arrivera pas, mais on n’est pas à la merci d’une blessure ou d’une suspension à ce poste-là. Derrière, on a des très jeunes joueurs qui ont encore besoin de temps avant d’être lancés dans le grand bain. Ce qui est important ce n’est pas de recruter, c’est de recruter le bon (...) Ruben Dias ? Il me plait. Il est agressif, il a une bonne qualité de relance. Je n’avais pas de nouvelles dimanche et je n’en ai toujours pas. J’ai vu que Benfica s’était qualifié...on peut penser qu’ils vont vouloir le faire jouer le tour de barrage et qu’il faudra attendre le 29 août avec le risque qu’ils disent non après s’ils se qualifient.... », a confié Bruno Genesio, sans toutefois dire si comme cela était prévu Jean-Michel Aulas est parti ce mercredi pour le Portugal.