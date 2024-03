Sampaoli a refusé l’OL, l’OM n’y est pour rien

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Ce n'est pas par amour de l'OM, où il est resté une saison, que Jorge Sampaoli a refusé de signer à l'OL cette saison. L'entraineur argentin s'en explique franchement.

Passer de l’OM à l’OL, et vice-versa, n’est plus un sujet tabou, que ce soit pour les joueurs ou les entraineurs. Rudi Garcia l’a expérimenté par le passé sans trop de souci, et même Laurent Blain qui était plus marqué OM ou PSG, n’a pas été embêté sur ce terrain-là. Sans compter le fait que dans l’équipe dirigeante actuelle de l’OL, se trouve beaucoup d’anciens marseillais à l’image de David Friio, le directeur sportif. C’est pourquoi ce critère n’a pas été retenu par Jorge Sampaoli, court mais emblématique entraineur du club provençal, quand il a été contacté par les dirigeants rhodaniens pour venir aider le club en difficulté cette saison. John Textor a procédé à plusieurs changements de techniciens, et avant de confier les commandes à Pierre Sage, la volonté de faire venir l’entraineur argentin a en effet été de mise.

Sampaoli veut être le big boss

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Mais dans un passage sur RMC Sport, l’ancien sélectionneur du Chili et de l’Argentine, a expliqué qu’il ne comptait pas prendre un projet en cours de route, et espérait désormais pouvoir construire de A à Z une équipe. Cela n’aurait pas été le cas à l’OL en cas d’arrivée en catastrophe au coeur de la saison. « Je n’ai rien choisi, j’attends un projet qui commence de zéro, avec des joueurs qui s’adaptent à ma façon de jouer. Je ne referai pas l’erreur de prendre un groupe fait sans moi. J’ai entendu parler de l’intérêt de l’OL, mais on n’a pas donné suite. Comme je vous l’ai dit, parce que c’était un projet déjà entamé, ça ne m’intéressait pas. En plus, le club était en difficulté. Je veux vraiment un projet qui débute ou une équipe nationale. Aujourd’hui, il y a un entraîneur en place qui fait progresser l’équipe », a livré Jorge Sampaoli, qui n’aurait en tout cas pas dit non à Lyon si jamais un gros projet où il aurait les pleins pouvoirs lui avait été proposé. Cela n’a pas été le cas, et aujourd’hui, l’OL semble parti pour tenter de poursuivre sur la durée avec Pierre Sage.

Son exigence explique aussi son départ de l'OM, quand malgré une belle saison, il a compris que les dirigeants ne parviendraient pas à lui offrir ce dont il avait besoin pour continuer à voir l'équipe progresser. C'est en tout cas ce qu'il a ressenti et a expliqué son départ rapide à l'issue de la saison 2021-2022.