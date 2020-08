OL : Garcia se fout de Reine-Adélaïde, Latour crie au scandale

Dans : OL.

Jeff Reine-Adélaïde a assisté depuis le banc de touche à la défaite de l'Olympique Lyonnais face au Paris Saint-Germain. Rudi Garcia est accusé pour ce choix.

Une victoire de l’Olympique Lyonnais aurait probablement accordé un peu de répit à Rudi Garcia, mais Bertrand Traoré et Keylor Navas n’ont pas permis à l’entraîneur de l’OL de profiter d’un calme relatif en attendant de croiser la Juventus dans une semaine. Alors, le technicien lyonnais est évidemment au cœur des critiques, notamment pour un choix tactique qui a étonné tout le monde, à savoir ne pas faire entrer en jeu Jeff Reine-Adélaïde. On se souvient que ce dernier avait déjà eu du mal à s’installer dans le XI version Sylvinho, et cela avait été le même cas avec Rudi Garcia, et cela malgré des prestations aboutis. Mais vendredi soir, cette décision a été soulignée par Bertand Latour, d’autant que la rencontre face au PSG est allée jusqu’aux tirs au but et que le coach lyonnais pouvait faire cinq changements.

De quoi faire sortir bondir Bertrand Latour via Twitter. « L’OL de Garcia est vraiment très fort pour réussir le tour de force de ne pas faire jouer une minute Jeff Reine Adelaide (capitaine des Espoirs) dans un match de 120 minutes avec 6 changements. Sa gestion est catastrophique. Il avait réalisé 2 passes décisives lors de son dernier match », a fait remarquer le journaliste, sidéré de ce choix de Rudi Garcia face au Paris Saint-Germain.