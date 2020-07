OL : Garcia refuse le départ de Martin Terrier

Dans : OL.

Présent en conférence de presse à quelques heures du premier match amical de Lyon, Rudi Garcia a prévenu qu'il ne voulait pas d'un départ de Martin Terrier.

Florian Maurice n’a pas caché son souhait de faire venir Martin Terrier au Stade Rennais, l’ancien patron du recrutement de l’Olympique Lyonnais rappelant qu’il avait un bon feeling avec l’attaquant. Mais du côté de l’OL on ne semble pas du tout vouloir envisager un transfert rapide de Martin Terrier en Bretagne... ou ailleurs. Ce mercredi, Rudi Garcia a été interrogé sur la possibilité de voir Martin Terrier partir lors de ce mercato, et l’entraîneur rhodanien n’a pas manqué de faire savoir que ce n’était pas du tout ce qu’il voulait. Rudi Garcia compte sur Martin Terrier, et il le fait ouvertement savoir à qui de droit, puisque le coach en a parlé directement avec son attaquant.

« Je veux que Martin Terrier reste au club. Il a de très grandes qualités. J’ai discuté avec lui. On ne peut pas lâcher des joueurs avant les prochaines grandes échéances », a précisé Rudi Garcia en plein stage de l'Olympique Lyonnais à Evian. Du côté du Stade Rennais, Florian Maurice va recevoir ce message 5 sur 5, alors qu'il se disait que le directeur sportif du club breton avait déjà négocié un accord avec celui qu'il avait fait venir à l'Olympique Lyonnais. La balle est désormais dans le camp de Jean-Michel Aulas, lequel va devoir composer entre les exigences de son entraîneur et celles de l'attaquant.