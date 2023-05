OL féminin : Michelle Kang officiellement nommée présidente

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Par un communiqué, OL Groupe a annoncé l'arrivée de Michelle Kang comme actionnaire principale et présidente de la structure féminine. Celle qui détient aussi le Washington Spirit aux Etats-Unis entend déjà créer un réseau mondial de clubs dans le foot féminin.

A l'OL, les hommes ont John Textor et les femmes auront désormais Michelle Kang. La femme d'affaires américaine arrive dans le capital de l'OL féminin, comme c'était pressenti depuis quelques jours maintenant. L'annonce a été faite ce mardi soir par OL Groupe dans un communiqué. Kang va devenir actionnaire majoritaire et présidente de l'équipe féminine du club rhodanien mais pas seulement. Déjà propriétaire du Washington Spirit aux Etats-Unis, elle va diriger une toute nouvelle structure sportive avec son équipe américaine, l'OL et d'autres formations dans le futur.

Kang suit le modèle de Textor à l'OL

« Par une opération d’échange de titres, OL Groupe apportera son équipe féminine, et Michelle Kang, par l'intermédiaire de YMK Holdings, apportera la majorité des parts du Washington Spirit pour créer une nouvelle entité indépendante. OL Groupe continuera de soutenir la nouvelle organisation par la fourniture de services, comprenant notamment, l’utilisation du Groupama Stadium, du Groupama OL Training Center, et de l'OL Academy. La nouvelle organisation a pour objectif d’acquérir des clubs supplémentaires dans d'autres pays en Europe, en Amérique et en Asie. Michelle Kang rejoindra également le Conseil d'administration d’OL Groupe », détaille OL Groupe dans son communiqué.

« Cet accord représente une avancée majeure dans l'histoire du football professionnel féminin. Il réunit la tradition inégalée de l'OL féminin, 8 fois vainqueurs de la Ligue des Champions, et le dynamisme du Washington Spirit, champion de la NWSL en 2021, pour inaugurer une nouvelle ère de notre sport. L’alignement complet sur cette vision entre le conseil d’administration d’OL Groupe et les principaux acteurs, dont Jean-Michel Aulas, John Textor et moi-même, est particulièrement fort. C'est un grand honneur pour moi de prendre en charge l’OL féminin et de piloter ce projet sans précédent, au nom des supporters, des joueuses et des staffs des deux équipes », précise Michelle Kang. John Textor s'est quant à lui félicité de l'opportunité offerte à l'OL de « construire la marque du club à l’échelle mondiale ». Avec ce projet naissant, l'OL féminin pourra peut-être s'opposer aux clubs anglais et espagnols qui émergent bien vite en Europe depuis quelques années.