Dans : OL, Ligue 1.

Avec sept buts marqués cette saison en Ligue 1, Mariano réussit des bons débuts sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. Recruté pour 8ME au Real Madrid, le jeune attaquant espagnol de l'OL a encore frappé vendredi contre Monaco en ouvrant le score face à un rival direct pour le podium du championnat, de quoi justifier l'investissement fait par Jean-Michel Aulas lors du mercato.

Sur Canal+, Eric Carrière a dit tout le bien qu'il pensait de Mariano et de son rôle au sein de l'Olympique Lyonnais. « Avoir un joueur avec le même talent que Lacazette c’était quasiment impossible, car il fallait acheter un joueur très très cher et avec de l’expérience. Là, ils sont allés chercher un jeune joueur avec un profil radicalement différent. Mariano a un côté animal, on le voit bien, il aime le contact, il aime aller embêter physiquement les défenseurs adverses, mais il a aussi des qualités techniques et de la vitesse », a fait remarquer l'ancien joueur de l'OL, convaincu que Lyon a fait une bonne pioche avec l'ancien madrilène.