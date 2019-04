OL : Eric Bailly à Lyon, des infos arrivent de Premier League !

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Pour renforcer sa charnière centrale en vue de la saison prochaine, l’Olympique Lyonnais a placé sa priorité sur Eric Bailly (Manchester United).

Pour avoir une bonne équipe, il faut d’abord une bonne colonne vertébrale. Le club rhodanien le sait, et le recrutement d’un nouveau défenseur central, pour remplacer Marcelo et surtout pour épauler Jason Denayer, est devenu urgent. L’an dernier, le nom de Rúben Dias (Benfica) avait circulé, mais cette saison, Lyon a changé son fusil d’épaule. Puisque Florian Maurice a décidé de jeter son dévolu sur Eric Bailly. Acheté par Manchester United à Villarreal pour 38 millions d’euros durant l’été 2016, le joueur de 25 ans n’a jamais été une pièce maîtresse des Red Devils.

Plus apparu depuis le 6 mars dernier, et l’exploit face au PSG en Ligue des Champions, l’international ivoirien ne semble pourtant pas décidé à faire ses valises l’été prochain. D’après les informations du Manchester Evening, « Bailly veut rester à United malgré l’intérêt de Lyon ». Déterminé à « intégrer le onze de départ d'Ole Gunnar Solskjaer pour disputer le plus de matchs possible et remporter des trophées », l’ancien pensionnaire de Liga ne veut pas quitter la Premier League sur un échec et sous le feu des critiques. Au grand dam de l’OL, qui pourrait donc être obligé de creuser une autre piste. Mais la patience reste de mise dans ce dossier, sachant que la saison n’est même pas encore terminée...