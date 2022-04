OL : Emerson compte les matchs avant une décision choc

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Prêté par Chelsea à l'OL cette saison, le champion d'Europe italien Emerson Palmieri occupe avec plus ou moins de succès le poste d'arrière gauche de l'équipe lyonnaise. L'OL ne serait pas contre le conserver un an de plus, cela tombe bien lui non plus.

L'OL peut se vanter de posséder en son sein un tenant du titre de la Ligue des champions et un récent champion d'Europe en sélection. Emerson Palmieri a vécu une année 2021 remplie au niveau des titres, moins en terme de temps de jeu. C'est ainsi que, l'été dernier, ce latéral gauche est venu renforcer en prêt une équipe lyonnaise qui manquait d'un joueur à ce poste précis. L'expérience et les qualités d'Emerson étaient aussi appréciées des recruteurs lyonnais. Depuis, le sentiment des supporters rhodaniens est mitigé avec les performances variables de l'Italien mais conserver cet élément de haut niveau ne leur déplairait pas.

Emerson veut rester par amour de l'OL et de la L1

Qu'en est-il d'Emerson Palmieri ? Prêté actuellement par Chelsea, il doit normalement y retourner l'été prochain à l'issue de ce prêt. Son retour à Londres aurait même pu se faire dès l'hiver dernier quand son club voulait le rapatrier après la blessure de Ben Chilwell. Depuis, Emerson a encore mieux appris à connaître l'OL et la ville de Lyon. Et, l'international italien commence à s'y plaire au point de réfléchir à y rester dans le futur.

Emerson Palmieri on his Chelsea future: “I’d love to stay at Olympique Lyon, I’ve no problem to say that - It's a big club and it's a pleasure to be here”. 🔵 #CFC



“The decision’s not up to me - it doesn’t depend on me”, he told @hugoguillemet. #OL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 19, 2022

« Bien sûr que oui, je n'ai aucun problème à dire que je peux rester à l'OL. C'est un plaisir d'être ici. Il y a différents facteurs. Ça ne dépend pas que de moi. Il reste six matches à jouer et après, j'aurai une réponse à vous donner à tous. La Ligue 1 est une des compétitions les plus compétitives en Europe. J'ai joué en Italie, en Angleterre, mais il y a un grand niveau ici. On devrait plus valoriser ce championnat », a t-il indiqué en conférence de presse avant le déplacement de l'OL à Brest mercredi. Ce match qui arrive très vite sera déterminant pour le classement final de l'OL. Emerson devra réaliser une grande performance car son avenir à Lyon dépend fortement du futur européen du club.