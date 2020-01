OL : Embrouille en plein mercato avec cet attaquant

Dans : OL.

Longtemps gravement blessé, Amine Gouiri (19 ans) ne devrait pas avoir sa chance cette saison avec l’Olympique Lyonnais. La situation se tend en plein mercato.

Le jeune attaquant est invité à se trouver un nouveau club, et ce de manière assez abrupte. La preuve, il n’a pas été retenu dans le groupe pour le match de Coupe de la Ligue face à Lille prévu ce mardi soir, alors qu’il est parfaitement apte. Le but de la manoeuvre est simple, faire un peu de place devant, et si possible satisfaire Le Havre qui veut au moins récupérer un attaquant s’il venait à lâcher son buteur Tino Kadewere. Mais tout ne se passe pas comme prévu, sachant que Gouiri ne veut pas d’un prêt selon le journaliste spécialisé Bilel Ghazi.



« Il ne veut pas être prêté. soit il reste, soit il part en transfert. Le club préfère lui un prêt sans option d’achat pour qu’il prenne du temps de jeu ailleurs avant de revenir cet été. Son absence du groupe peut être lu comme un vrai message pour le pousser à cette solution », a lancé le journaliste de L’Equipe, pour qui il y a un réel désaccord entre Amine Gouiri et son club. Une situation qui fait en tout cas débat, sachant que les supporters aimeraient voir leur jeune attaquant rester à l’OL pour avoir sa chance dans les mois à venir, lui qui a souvent été un fleuron de la formation chez les jeunes ces dernières années.