OL ‍: El Arouch de retour à Lyon, la rumeur enfle

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Eternel espoir de l’OL, Mohamed El Arouch avait rejoint Botafogo lors du mercato estival. Mais l’histoire a tourné court entre le milieu de terrain de 20 ans et le club brésilien détenu par John Textor.

Le 20 septembre dernier, on apprenait que Mohamed El Arouch quittait déjà Botafogo pour « raisons personnelles ». La presse brésilienne a rapidement révélé qu’un home jacking dont le joueur avait été victime était la raison principale de ce choix, ce que l’entourage de l’ancien Lyonnais a démenti en confiant que Mohamed El Arouch n’avait pas été victime d’une agression au Brésil. Quoi qu’il en soit, l’ancien joueur de l’OL est désormais libre et sa carrière peine véritablement à décoller.

El Arouch est libre depuis le 20 septembre

« Botafogo et John Textor tiennent à remercier Mohamed d'avoir choisi de faire partie de notre famille pendant une période difficile, et nous lui souhaitons, ainsi qu'à sa famille, le meilleur » avait écrit Botafogo sur ses réseaux officiels. Plus de deux semaines après l’annonce de son départ, Mohamed El Arouch est toujours libre, mais cela pourrait s’agiter en ce qui concerne son avenir. Et pour cause, le milieu offensif de 20 ans a publié un message énigmatique sur les réseaux sociaux, qui laisse penser qu’une annonce est imminente le concernant.

[#ExOL] El Arouch dans sa story instagram 🤨



Un retour à lyon possible ? #TeamOL pic.twitter.com/pT4rghi4sf — Social Gones (@SocialGones) October 7, 2024

Dans le camp des supporters de l’Olympique Lyonnais, on estime qu’un retour de Mohamed El Arouch dans son club formateur afin de jouer avec l’équipe réserve est plausible. « En espérant que sa carrière puisse enfin décoller sans problème extra sportif », « Retour à l'OL en réserve » ou encore « El Arouch de retour ? » peut-on lire sur X, où de nombreux comptes communautaires se demandent ce qu’il va advenir de Mohamed El Arouch. Libre comme l’air, le joueur doit faire le bon choix pour faire décoller sa carrière et dans un contexte visiblement difficile pour lui, un retour à l’OL serait peut-être la meilleure solution, même si cela est pour jouer avec l’équipe réserve. Reste maintenant à patienter dans l’attente d’une annonce qui semble imminente de la part du joueur et de son entourage.