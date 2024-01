OL ‍: Du neuf dans le dossier Corentin Tolisso

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le mercato de l'OL est loin d'être fini, mais il y a quelques dossiers mis en suspens ou à l'abandon. Ainsi, le club rhodanien semble avoir décidé de faire confiance à Corentin Tolisso pour la deuxième partie de saison.

Il y a déjà pas mal de mouvements du côté de l’Olympique Lyonnais, et cela va continuer dans les prochains jours puisque plusieurs dossiers chauds sont en cours. La cellule de recrutement du club rhodanien a beaucoup travaillé et va encore s’affairer pour deux grosses semaines. Le dossier menant à un milieu de terrain est toujours en cours, notamment avec le forcing effectué pour ramener Nemanja Matic, qui est revenu à Rennes après quelques jours de bouderie, mais discute toujours d’un départ désormais, dans une atmosphère apaisée. Le Serbe représente un profil que Lyon recherche particulièrement, celui d’un joueur devant la défense capable de sécuriser le ballon, et d’aider à la relance dans la sérénité.

L'OL laisse Krunic au Fenerbahçe

En revanche, l’OL ne peut pas être sur tous les fronts, et le recrutement d’un milieu relayeur a été pour le moment abandonné. Ainsi, selon Fabrizio Romano, Radu Krunic, le milieu du Milan AC qui était courtisé par l’OL, n’a plus eu vraiment de nouvelles récemment du club rhodanien, et a donc pris la direction de la Turquie. Il a signé pour Fenerbahçe, pour un montant proche de 5 millions d’euros, ce qui a permis au Milan AC de donner son feu vert pour ce transfert.

Conséquence directe du changement de position de l’OL pendant ce mois de janvier, le départ de Corentin Tolisso, qui a été un temps évoqué avant l’ouverture du mercato, est désormais à oublier. Le champion du monde 2018 ne souhaitait pas spécialement quitter le club, mais ses performances avaient beaucoup déçu. A l’image de l’équipe, il espère désormais rehausser son niveau de jeu pour aider l’OL à remonter la pente, mais le mercato semble désormais terminé pour lui.