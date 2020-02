OL : Rayan Cherki provoque une erreur 404 à Lyon

Dans : OL.

Communication mal maitrisée ou tacle en interne, la prestation de Rayan Cherki face à Amiens a visiblement mis le feu au sein de l’OL.

Le club lyonnais, connu pour sa communication à outrance, a sorti un article se voulant optimiste pour revenir sur le match face à Amiens. L’idée était de mettre en avant Rayan Cherki, entré en cours de jeu et qui a totalement changé la face de l’attaque de l’OL, bien timoré jusqu’à présent. Même si cela n’a pas suffi pour permettre aux Lyonnais de s’imposer, la performance du jeune milieu offensif de 16 ans a confirmé son immense potentiel. Néanmoins, Rudi Garcia ne souhaite pas griller Cherki, et l’utilise donc avec parcimonie. Pas vraiment du goût de l’auteur de l’article sur le site officiel de l’OL, qui ne se privait pas d’en demander plus.



« Appelant le public à pousser l’équipe à plusieurs reprises, le jeune jouur de l’Académy lyonnaise paraissait comme un leader en devenir hier soir du haut de ses 16 ans (...). Titulaire à trois reprises, il a inscrit en 2020 déjà trois buts et a distillé deux passes décisives. En continuant ainsi, il devrait au fur et à mesure du temps, devenir un incontournable de l’effectif rhodanien », faisait ainsi savoir l’OL, dans cet article paru à 12h00, et supprimé quelques heures plus tard. Décision pour laquelle Bilel Ghazi, suiveur de l’OL pour L’Equipe a une explication.

Deux façons d’interpréter ce communiqué tout sauf innocent : une tentative de masquer la triste prestation collective ou un petit « coup de pression » sur R Garcia pour une utilisation plus importante de R Cherki. La fin du communiqué alimente assez clairement la 2e option... https://t.co/EIGw8Nt6pF — Bilel Ghazi (@BilelGhazi) 6 février 2020

« Deux façons d’interpréter ce communiqué tout sauf innocent : une tentative de masquer la triste prestation collective ou un petit « coup de pression » sur Rudi Garcia pour une utilisation plus importante de Rayan Cherki. La fin du communiqué alimente assez clairement la deuxième option… », soulignait le journaliste, pour qui le problème a été réglé avec la suppression de cet article pourtant apprécié par les supporters. Visiblement, un peu moins par Rudi Garcia, qui avait déjà fait savoir mercredi soir qu'il ne fallait pas mettre Cherki sur un piédestal.