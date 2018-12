OL : Direction l'OL pour cette pépite convoitée par l'ASSE !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, ASSE.

Jean-Michel Aulas l’a répété ces derniers jours : l’OL ne devrait pas être très actif au mercato cet hiver.

Néanmoins, le président rhodanien a confirmé que, pour préparer l’avenir, l’actuel 3e de Ligue 1 pourrait se positionner sur certains dossiers. Ce pourrait bien être le cas pour Boubacar Fofana, le milieu offensif évoluant à Saint-Priest, en National 2. Effectivement, Madeinfoot explique que l’Olympique Lyonnais pourrait doubler la concurrence in extremis dans le dossier menant au jeune joueur de 20 ans.

Courtisé par Saint-Etienne, Caen et le Torino, Boubacar Fofana était même en visite au centre d’entraînement de l’OL ce week-end selon le média. Dans la foulée, il pourrait signer son premier contrat professionnel avec les Gones. Reste à savoir si cette possible arrivée au mercato a pour but de renforcer l’effectif professionnel de Bruno Genesio, déjà bien étoffé dans le secteur offensif, ou pour venir aider l’équipe réserve. Dans tous les cas, il devrait, sauf retournement de situation, devenir la première recrue de l’Olympique Lyonnais en janvier 2019.