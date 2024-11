OL ‍: Deux offres, le mercato de l’enfer est parti

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a reçu les premières offres pour ses joueurs en vente lors du prochain mercato. La Premier League ne compte pas laisser passer les soldes.

Il y a un an, les supporters de l’Olympique Lyonnais attendaient avec une grande impatience le mercato hivernal pour voir leur équipe changer radicalement et avoir enfin le niveau de remonter au classement. Dans un peu plus d’un mois, l’ouverture du mercato hivernal 2024 est désormais redoutée dans la cité des Gones. Il faut dire que l’effectif actuel est conséquent, et que les rumeurs ne concernent pas vraiment l’arrivée de nouveaux renforts. C’est même tout le contraire étant données les difficultés financières de l’OL, pointées du doigt la semaine dernière par la DNCG avec une relégation provisoire qui se confirmerait si la situation ne s’améliorait pas. Résultat, des ventes majeures sont attendues et les premières offre sont même déjà tombées.

Liverpool et Chelsea sont chauds

C’est ce qu’affirme Tutto Juve, qui évoque la situation de Rayan Cherki, suivi de près en Italie. Mais les formations transalpines n’ont pas les moyens financiers de la Premier League, et c’est donc Liverpool et Chelsea qui ont déjà contacté l’OL pour faire savoir qu’un chèque de 20 millions d’euros pouvait être mis sur la table au 1er janvier 2025 pour faire venir le meneur de jeu lyonnais. Une belle somme pour un joueur qui pouvait partir pour 15 millions d’euros cet été, mais qui a prolongé entre temps. Le club de John Textor ne négligera aucune offre, surtout que Cheki avait un bon de sortie il y a encore quelques mois. Le PSG a longtemps été sur les rangs, mais cela ne semble plus être le cas. Et si le joueur rêve ouvertement du Real Madrid, nul doute qu’une arrivée chez un gros bras de Premier League ne lui déplaira pas. A 21 ans, son départ est en tout cas fortement envisagé en janvier, et sa forme actuelle a déjà provoqué deux offres. Le début d’un mercato qui fait tout de même trembler les supporters lyonnais.