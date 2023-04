OL : Des cadors suivent Barcola, Textor se frotte les mains

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

En pleine progression pendant cette deuxième partie de saison, Bradley Barcola a gagné les faveurs de son entraîneur Laurent Blanc. Mais aussi celles d’intermédiaires venus d’étranger. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais évolue sous le regard attentif de clubs européens attirés par son profil.

Mécontent de son utilisation l’hiver dernier, Bradley Barcola n’avait sûrement pas imaginé un tel renversement de situation. L’attaquant en manque de temps de jeu avait émis le souhait de quitter l’Olympique Lyonnais si Laurent Blanc ne comptait pas l’aligner davantage. Finalement, le club rhodanien s’était opposé à son départ et quelques mois plus tard, force est de constater que le jeune Gone a pris une nouvelle dimension. On parle désormais d’un titulaire régulier dans les plans de l’entraîneur lyonnais.

Many European clubs are tracking OL talented winger Bradley Barcola, born in 2002. Understand Liverpool are among teams monitoring his development with their scouts but the race is open. 🔴🇫🇷 #LFC



Barcola has 7 goals and 4 assist with OL first team this season. pic.twitter.com/8CGZqYjZg2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 14, 2023

Ce n’est pas un hasard si le Cévenol s’est publiquement agacé de devoir composer sans son joueur suspendu pour le déplacement à Toulouse ce vendredi soir. Autant dire que Laurent Blanc n’appréciera pas non plus les informations récoltées par Fabrizio Romano. En effet, le journaliste italien nous apprend que l’éclosion de Bradley Barcola ne passe pas inaperçue sur le continent. Beaucoup de clubs européens suivraient les performances du Lyonnais avec leurs scouts, à commencer par Liverpool en Angleterre. Une nouvelle récompense pour celui qui a récemment découvert l’équipe de France Espoirs.

Quelle décision en cas d'offre généreuse ?

On peut penser que la direction sportive tiendra à conserver son attaquant polyvalent aux sept buts et quatre passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Bradley Barcola ne se révèle vraiment que depuis quelques mois et ses supérieurs envisageront de le laisser grandir au moins une année supplémentaire. Reste à savoir ce qu’en penseront les plus hauts décideurs. En janvier dernier, le propriétaire John Textor avait craqué face aux 35 millions d’euros offerts par Chelsea pour le latéral droit Malo Gusto, laissé en prêt à Lyon jusqu’au terme de l’exercice. Un scénario similaire n’est donc pas à exclure cet été.