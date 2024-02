OL ‍: Des cadors italiens arrivent, la cote de Cherki explose

Sous contrat jusqu’en 2025, Rayan Cherki ne devrait pas prolonger à l’Olympique Lyonnais. Le milieu offensif se dirige plutôt vers un départ cet été. Au courant de sa situation, de nombreux clubs en Europe se tiennent à l’affût.

Les difficultés de Rayan Cherki étaient prévisibles. Loin d’être un titulaire indiscutable en première partie de saison, le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais a vu la concurrence débarquer en force cet hiver. Les arrivées de Malick Fofana, Gift Orban et Saïd Benrahma lui compliquent sérieusement la tâche. Le jeune talent a en effet débuté les trois derniers matchs de Ligue 1 sur le banc des remplaçants. Preuve que Rayan Cherki n’a pas les faveurs de l’entraîneur Pierre Sage, ni celles de la direction qui semble anticiper son départ cet été.

Rappelons que l’international Espoirs tricolore arrive bientôt à un an de la fin de son contrat. Etant donné qu’une prolongation ne semble pas d’actualité, l’Olympique Lyonnais va probablement pousser pour le transférer afin d’éviter un départ libre en 2025. Cette situation ne passe pas inaperçue sur le marché des transferts où Fulham est loin d’être le seul courtisan de Rayan Cherki. D’après le journaliste Ekrem Konur, West Ham et Crystal Palace sont également intéressés en Premier League. Mais ce n’est pas tout.

💣💥❗🇫🇷 #OL ⚪❗

Napoli, Juventus, West Ham, Crystal Palace and Fulham are interested in Lyon midfielder Rayan Cherki.



▫️The Ligue 1 club wants about 25/30 million euros for the 20-year-old French player. pic.twitter.com/7zyYKWLx82