OL : Depay affole l’Europe, il le confirme en personne !

Dans : OL.

De nouveau titulaire avec les Pays-Bas face à l’Italie lundi soir, Memphis Depay va effectuer son grand retour à Lyon ce mardi.

L’occasion pour le capitaine de l’Olympique Lyonnais d’évoquer son avenir avec ses dirigeants, alors que le FC Barcelone le courtise avec assiduité et que l’AS Roma s’est également renseignée. En interne au sein du club rhodanien, on ne ferme plus la porte à un départ du Néerlandais, lequel n’a jamais donné suite à l’offre de prolongation de contrat soumise par Jean-Michel Aulas en décembre 2019. L’objectif pour l’OL est avant tout de ne pas voir un tel joueur partir libre de tout contrat. En ce sens, un départ est désormais dans les tuyaux. D’autant que l’intérêt supposé des clubs tels que Rome ou Barcelone se vérifie puisque dans une interview accordée à la chaîne NOS, Memphis Depay a confirmé des touches avec plusieurs clubs au mercato.

« Il y a des intérêts » concède Depay

« Nous allons voir ce qu'il va se passer. Ce mardi, je vais parler avec le club, avec les dirigeants. Je sais qu'il y a des intérêts mais je ne peux pas en dire plus parce que je n'ai pas encore beaucoup parlé avec mon agent » a fait savoir Memphis Depay, conscient qu’il est à un tournant de sa carrière pour plusieurs raisons. A 26 ans, il est au meilleur âge pour changer de cap et a une opportunité en or de signer dans un top club européen en raison de sa situation contractuelle, puisque son bail expire en juin 2021. De plus, sa rupture des ligaments croisés et la crise économique font que l’OL n’est pas en mesure de réclamer plus de 25 à 30 ME pour son transfert. Autant de paramètres à prendre en compte au moment de considérer un éventuel transfert, et qui laissent penser que Memphis Depay ne sera plus un joueur de l’OL le 6 octobre, au lendemain de la date de clôture du mercato.