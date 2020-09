OL : Le gros bluff d'Aulas dans le dossier Depay ?

Dans : OL.

Coup de bluff ou négociations en cours, ce mois de septembre est bien celui du marché des transferts et Jean-Michel Aulas entre dans la mêlée.

Le président de l’Olympique Lyonnais est intervenu sur les réseaux pour calmer largement la piste menant Memphis Depay au FC Barcelone. Pour le dirigeant de l’OL, ce n’est clairement pas une tendance forte, sachant que selon lui il n’y absolument aucun contact avec le club catalan au sujet de son buteur néerlandais. Tout le monde n’est pas de cet avis, et si JMA est clairement bien placé pour savoir ce qu’il en est, il peut aussi bluffer. C’est la révélation effectuée par Gianluca Di Marzio, spécialiste des transferts et pour qui cela discute clairement et Lyon et Barcelone.

L’informateur italien assure que le nom de Samuel Umtiti a même été lancé dans les négociations, afin de permettre à l’OL de récupérer un défenseur central qui connait le club comme sa poche. Le Barça n'en veut plus, l’international français ayant un mal fou à se remettre de sa blessure pendant la Coupe du monde 2018, remportée quelques semaines seulement après une prolongation XXL signée avec le club espagnol. De quoi provoquer un échange qui ravirait le FC Barcelone ? Ce n’est en tout cas pas la tendance à Lyon, où on espère conserver Memphis Depay pour mener l’attaque, ou sinon au moins récupérer des millions d’euros en cas de départ. Sans compter le fait que, à 26 ans, Samuel Umtiti a toujours fait savoir qu'il n'avait pas perdu espoir de s'imposer au Barça, malgré les dernières tendances très défavorables à son sujet.