OL : Denayer joue la montre et se compare à Memphis Depay

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Alors que son contrat expire dans quatre mois, Jason Denayer n’a toujours pas pris sa décision. Le défenseur central de l’Olympique Lyonnais fait patienter ses dirigeants. Mais d’après les déclarations de son agent, le Belge semble attendre les offres de clubs plus ambitieux.

Le mois dernier, Jean-Michel Aulas ne jetait pas l’éponge dans le dossier Jason Denayer. L’Olympique Lyonnais n’a toujours pas convaincu son défenseur central en fin de contrat. Mais à en croire le président, le club rhodanien « a encore des chances de pouvoir le prolonger ». Reste à savoir si le Belge envisage vraiment cette hypothèse. Rien n’est moins sûr après la sortie médiatique de son agent Jesse De Preter, qui attend visiblement des coups de fils de cadors européens, tout en prenant soin d’éviter une mise à l’écart de son joueur.

« Jason reste ouvert à une prolongation, a confié le représentant à La Dernière Heure. Il est dans une situation confortable et a le luxe de pouvoir peser le pour et le contre afin de prendre la bonne décision. Il entre dans les quatre ou cinq meilleures années de sa carrière et veut faire un choix purement sportif. Si c’était uniquement une question d’argent, il aurait déjà signé ailleurs. S’il doit quitter Lyon, il veut le faire comme il est arrivé : en tant que gentleman. Mais on veut éviter d’entrer dans un conflit. On veut éviter que la situation devienne explosive. »

🔹L’OM penserait à Jason Denayer 🇧🇪 (26 ans), libre de tout contrat à l’issue de la saison, en cas de départ de William Saliba et/ou Duje Ćaleta-Car cet été. (@QuotidienSport)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/4txq9EvUHb — MercatOM (@Mercat_OM) March 2, 2022

« Un joueur comme Memphis Depay était dans la même situation que Jason la saison dernière et il a continué à jouer. On peut également prendre l’exemple d’Ousmane Dembélé au Barça. Et, honnêtement, je pense que Lyon a besoin de Jason, a argumenté l’agent de Jason Denayer. Depuis qu’il est petit, il a l’ambition de jouer une finale de Ligue des Champions. Pas un rêve, une ambition. C’est souvent en avril-mai que les clubs prennent des décisions importantes en vue de la saison suivante. » Ces propos ne devraient pas rassurer l’Olympique Lyonnais, sachant que le quotidien belge annonce le FC Barcelone, la Juventus Turin et Naples parmi les courtisans du défenseur central.