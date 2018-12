OL : De Jong oublié, Guardiola n’a d’yeux que pour Aouar

Dans : OL, Premier League, Mercato.

Entre Pep Guardiola et Houssem Aouar (20 ans), on peut parler d’un véritable coup de foudre.

Après les confrontations face à l’Olympique Lyonnais en Ligue des Champions cette saison, le manager de Manchester City s’est dit impressionné par les qualités du milieu de terrain. Autant dire que les compliments du tacticien ont flatté l’international Espoirs français. Le Gone avait même répondu en avouant qu’il rêvait de travailler sous les ordres de l’Espagnol. Après cet échange, personne ne sera étonné d’apprendre que le club mancunien souhaite recruter Aouar l’été prochain.

Le média britannique The Sun confirme et ajoute que les superviseurs citizens ont également été séduits par le Lyonnais, considéré comme un possible successeur de Fernandinho devant la défense, étant donné que le Néerlandais Frenkie De Jong est une cible difficile à atteindre. Reste à savoir si le président Jean-Michel Aulas sera vendeur. Outre-Manche, on évoque déjà un montant de 55 millions d’euros pour convaincre l’OL de lâcher son joueur sous contrat jusqu’en 2023.