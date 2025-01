OL ‍: Daniel Riolo fait une révélation inquiétante sur Cherki

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En forme en début de saison, Rayan Cherki est moins bien depuis quelques semaines. L’attaquant de l’OL n’a plus été décisif depuis le 15 décembre en Ligue 1 et son cas interroge Daniel Riolo.

Irrégulier depuis ses débuts avec les professionnels, Rayan Cherki semblait enfin lancé pour briller avec l’Olympique Lyonnais. Auteur d’un début de saison canon, l’international espoirs français est nettement plus en difficulté depuis plusieurs semaines. Aligné dans un rôle de faux ailier droit à Nantes dimanche après-midi, il n’a pas réussi à être décisif et son faible rendement commence sérieusement à inquiéter dans la capitale des Gaules. A l’instar de certains de ses coéquipiers, Rayan Cherki est peut-être perturbé par le mercato alors qu’un accord a été trouvé avec ses dirigeants pour un départ en cas d’offre à hauteur de 22,5 millions d’euros. Quoi qu’il en soit, le meneur de jeu de 21 ans n’est pas dans son assiette, ce que Daniel Riolo a confirmé sur RMC en révélant que même à l’entraînement, la méforme de Rayan Cherki sautait aux yeux d’après ses échos.

« Je ne comprends pas les matchs de l’OL. Ils font un gros début de match, une bonne première mi-temps, ils sont au-dessus, Nantes existe peu. Mais à la fin du match, tu as l’égalisation de Nantes mais aussi les occasions pour plonger Lyon au fond de la mine. Ce n’est pas normal qu’il y ait autant de différences dans un même match. Il y a des joueurs qui en ce moment sont en-dessous. On a donné les clés à Cherki. Il y a six mois il n’était pas bon, il y a trois mois on était à ses pieds, là il baisse un peu… » a regretté Daniel Riolo dans l’After Foot avant d’en dire un peu plus sur la mauvaise passe de Rayan Cherki.

Riolo confirme la méforme de Cherki

« C’est lui qui a l’interrupteur pour allumer le jeu de l’OL mais il fait parfois des mauvais choix, il n’est pas au top. Il ne fait plus gagner les matchs, il n’est plus décisif. Il défend moins, dans le 4-3-3 il n’est pas à l’aise sur un côté. Au fond, si Cherki devient condamné à être uniquement un 10 comme Fekir à l’époque, ça va être chiant. On me dit aussi qu’à l’entraînement en ce moment il est moins bien, moins en forme » a conclu le journaliste de RMC, pour qui la méforme du joueur ne fait plus aucun doute y compris en interne. Mais alors que Saïd Benrahma s’apprête à partir et tandis que Malick Fofana revient tout juste de blessure, les solutions offensives ne sont plus si nombreuses que cela pour Pierre Sage, qui va rapidement devoir relancer son joueur et si possible dès dimanche contre Marseille.