OL : Daniel Riolo cartonne Aulas et ses moutardo-dollars !

Dans : OL, Ligue 1.

Entre Daniel Riolo et Jean-Michel Aulas, c'est un long feuilleton qui dure depuis des saisons. Et forcément, après la victoire de Dijon samedi à Lyon, le journaliste de RMC ne s'est pas privé pour s'en prendre au président de l'OL, lequel l'avait surnommé quelques heures avant, via Twitter, Daniel Rigolo. Et forcément, Daniel Riolo a remis Jean-Michel Aulas à sa place en rappelant quelques-uns des habituels arguments du patron de l'Olympique Lyonnais dans ce genre de situation.

Via les réseaux sociaux, le journaliste y est allé de bon coeur. « Donc l’OL a vraiment perdu contre Dijon ? C’est un vrai truc sérieux ça ? C’est à cause de quoi ? Le PSG ? Les arbitres ? La communication anti OL dont parle Aulas et qui perturbe le club ? Ou les moutardo dollars de Dijon ? Quelqu’un a une piste ? Les mauvais prophètes !! Ça vient de tomber ! Voilà les fautifs ! Le boss vient de le dire si si ! Les mauvais prophètes ! .... Mouais Mouais. Contre Rennes c’était quoi ? Les oiseaux de mauvaises augures ? Les mauvais prophètes 😂😂😂😂😂En même temps Dijon n’avait pas gagné à l’extérieur depuis août... fallait bien que ça arrive. La faute à pas de chance ! Ça doit être ça !», a ironisé Daniel Riolo, ouvrant la porte à un nouvel épisode de sa relation tumultueuse avec Jean-Michel Aulas.