OL : Coup de tonnerre, Aulas dément tout accord avec Lopes !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Ce week-end, Le Progrès affirmait que l’Olympique Lyonnais était prêt à doubler le salaire d’Anthony Lopes pour convaincre ce dernier, en fin de contrat dans un an, de prolonger. Une nouvelle qui avait évidemment ravi les supporters, mais ceux-ci risquent de rapidement déchanter. Et pour cause, Jean-Michel Aulas a considérablement refroidi l’ambiance ce mardi après-midi, en marge de la présentation du nouvel entraîneur des féminines, Jean-Luc Vasseur. Pour le président rhodanien, rien n’est encore bouclé pour la simple et bonne raison que l’OL se refuse d’accéder aux demandes de l’entourage du Portugais.

« J'ai lu des choses dans la presse au sujet d'Anthony Lopes. Cela ne correspond pas à la réalité. On n'a pas fait de propositions supplémentaires. On est très attaché à lui, on l'a fait comprendre à ses agents mais on ne peut pas mettre la maison en danger » a confié sans langue de bois Jean-Michel Aulas, démentant totalement un accord de principe entre l’Olympique Lyonnais et Anthony Lopes pour la prolongation de contrat du gardien lyonnais. Cela ne devrait pas manquer de raviver certaines rumeurs dans les prochains jours, d’autant que l’OL a assuré ses arrières en s’attachant les services de Ciprian Tatarusanu en provenance de Nantes.