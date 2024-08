OL ‍: Cinq bugs énormes à Lyon, il flippe un peu

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le mercato de l’OL inquiète les supporters, dont certains se veulent alarmistes au vu de la gestion de l’été par John Textor. C’est le cas du célèbre streamer Zack Nani, peu optimiste pour son club de coeur.

La gestion du mercato de l’Olympique Lyonnais suscite de nombreuses interrogations. Après avoir investi dans un premier temps avec le bon coup Mikautadze et le transfert très onéreux de Niakhaté, on pouvait s’attendre à voir le club rhodanien réaliser un ou deux bons coups pour compléter son effectif. Mais durant de longues semaines, ce fut le calme plat à l’OL, aussi bien dans le sens des arrivées que dans celui des départs. Les manques au milieu de terrain étaient pourtant évidents aux yeux de nombreux supporters et observateurs, mais rien n'a été fait et la gestion de John Textor interroge de plus en plus.

Une fin de mercato folle, le boss de l’OL répond aux supporters https://t.co/swgjz1qmF7 — Foot01.com (@Foot01_com) August 27, 2024

Le potentiel départ d’Orel Mangala vers Everton, un club que souhaite racheter l’homme d’affaires américain, a suscité de nouvelles discussions chez les fans du club rhodanien. Parmi eux, le célèbre streamer Zack Nani est de moins en moins optimiste pour l’avenir de son club de coeur en raison de plusieurs problèmes clairement identifiés et dont il a fait part.

« La fin du mercato de l’OL fait bien bien flipper mine de rien on aura quasi rien réussi de ce qui était essentiel : dégraisser l’effectif, montants de ventes pas atteint, 3 défenseurs centraux de métiers + 2 dans le loft, milieu pas régénéré avec Matic, Tessman, Caqueret, Tolisso, Diawara en attendant la fin de l’Erasmus d’Almada, attaque intéressante sur le papier mais qui ne met pas un pied devant l’autre pour l’instant. Reste quelques petits jours mais WOW » s’est alerté le spécialiste du club rhodanien, paniqué devant l’été de son club, avant de conclure.

Zack Nani terrifié par la situation de l'OL

« En plus de ça : début de saison à chier, le Cherki gate, magouilles de Textor, pas une conférence de presse ou une communication des acteurs du club. On va supporter ce merdier comme d’hab mais on a tellement tué la dynamique de la fin de saison dernière » se désespère Zack Nani, qui souhaite bonne chance à Pierre Sage pour redresser la barre dans ce contexte. Reste maintenant à voir si, une fois ce mercato laborieux terminé, l’OL sera en mesure de se relancer en retrouvant ce qui avait fait sa force lors de la seconde partie de saison dernière.