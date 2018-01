OL : Choc thermique et digestion, Nabil Fékir est déjà à fond

Dans : OL, Coupe de France, Coupe.

Capitaine lyonnais depuis le début de la saison, Nabil Fékir n’est peut-être pas l’aboyeur le plus féroce de l’histoire du club, mais il prend ce rôle très à cœur et fait l’unanimité avec son attitude. Il le montre d’ailleurs régulièrement avec un physique très affuté et qui n’a pas souffert pendant les fêtes, comme il le raconte au Progrès pendant le stage en Espagne. « C’est une bonne opportunité de pouvoir travailler en dehors de Lyon, en profitant de bonnes conditions. Il faut évacuer un peu les repas de fêtes et on va bien transpirer, même si moi en tout cas, j’ai été raisonnable », s’en est amusé l’attaquant lyonnais, qui sait que le staff médical et technique a eu les joueurs à l’œil au retour de cette petite trêve.

Et cela tombe bien, il faudra directement pouvoir répondre présent avec un déplacement à Nancy en Coupe de France dès samedi. Et même s’il ne fait pas extrêmement froid en France à cette période de l’année, cela fera tout de même une sacrée différence avec la douceur ambiante à Murcie, où l’OL est en stage actuellement. « On sait qu’on jouera à Nancy samedi et qu’il fera beaucoup plus froid qu’ici, mais il n’y a pas d’inquiétude, on va bien se préparer pour répondre présent », a assuré un Nabil Fékir qui n’ignore pas que, l’OL étant déjà éliminé de la Coupe de la Ligue, la Coupe de France représente aussi un beau moyen d’aller chercher un trophée en fin de saison.