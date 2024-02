OL ‍: Benrahma brille à Lyon, West Ham se sent visé

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Auteur du but de la victoire de l’OL contre Metz vendredi soir (1-2), Saïd Benrahma retrouve des couleurs dans la capitale des Gaules, après une première partie de saison très délicate à West Ham.

Utilisé avec parcimonie par Pierre Sage depuis son arrivée tardive à l’Olympique Lyonnais lors du mercato hivernal, Saïd Benrahma a peut-être lancé sa saison chez les Gones avec son but inscrit vendredi soir sur la pelouse de Metz. Alors que le score était de 1-1, l’international algérien s’est montré décisif à l’heure de jeu en inscrivant le but de la victoire pour l’OL. Confronté à une féroce concurrence à Lyon avec Nuamah, Cherki, Orban ou encore Fofana, Saïd Benrahma a savouré ce moment joyeux après la rencontre. « Je rentre, je marque mais le plus important c’est l’équipe et le fait que l’on poursuit notre série victorieuse. Même si c’est un but qui va me faire beaucoup de bien. Après, je me sentais déjà mieux, j’osais plus. Mon équipe, mon coach me font confiance » a lancé le milieu offensif de l’OL.

👊 Premier but en Rouge & Bleu pour Saïd Benrahma 🦁🔴🔵



1-2 #FCMOL pic.twitter.com/buPDhV8NaU — Olympique Lyonnais (@OL) February 23, 2024

Cette dernière phrase n’est pas passée inaperçue du côté de West Ham où l’on comprend que ce sous-entendu est une attaque directement adressée à David Moyes, lequel ne faisait plus confiance à Saïd Benrahma à la fin de son aventure londonienne. Le site spécialisé West Ham Zone indique ce dimanche que l’Algérien a fait « allusion à une certaine tension » qui reste bien présente entre lui et David Moyes depuis son départ de West Ham. Tout l’enjeu des prochaines semaines pour Saïd Benrahma sera de continuer à prouver sous les couleurs lyonnaises que le club londonien a fait une grosse erreur en le privant de temps de jeu et en le faisant partir lors du mercato hivernal.