OL ‍: Cherki vendu à un monstre italien ‍?

Par Claude Dautel

Rayan Cherki agace de plus en plus de supporters de l'Olympique Lyonnais, mais en Europe plusieurs clubs sont prêts à bondir sur le joueur de 20 ans. Notamment en Italie.

L’OL est reparti avec le moral dans les chaussettes du Vélodrome, et un joueur a focalisé la colère de tout le monde, c’est Rayan Cherki même si l’humiliation vécue contre l’Olympique de Marseille ne doit pas tout à l’international Espoir tricolore. Tandis que le mercato d’hiver promet un énorme turn-over au sein de l’effectif lyonnais, le départ de Rayan Cherki, qui a encore un an et demi de contrat avec son club formateur, est ouvertement évoqué. Ces dernières 24 heures, des pistes ont été évoquées en Premier League, les clubs anglais ayant l'avantage d'avoir des moyens financiers hors du commun en Europe. Mais de l'autre côté des Alpes, le cas Cherki suscite de la passion et l'OL va probablement avoir des offres dès le 1er janvier 2024.

Cherki passionne l'Europe

Le site spécialisé CalcioMercato révèle ce samedi que deux énormes clubs italiens ne sont pas indifférents à l'avenir de Rayan Cherki. Les deux équipes en question sont la Juventus et l'AC Milan. Et même si le prix estimé, à savoir 20 millions d'euros, et le salaire annuel du meneur de jeu (3,5 millions d'euros) sont conséquents, la Juventus, qui suit le joueur de l'Olympique Lyonnais depuis longtemps, et Milan, intéressé par des jeunes prospects capables de prendre de l'ampleur, pourraient passer à l'action en janvier prochain. Pour l'instant, l'OL est donc à l'écoute du marché, et aucune décision n'a été prise par John Textor, mais les dirigeants lyonnais ont d'ores et déjà prévenu qu'ils seront sans pitié lors du mercato, l'objectif étant désormais clair, assurer le maintien du club rhodanien avec les joueurs qui montreront leur désir de faire passer l'équipe avant leur propre sort personnel.