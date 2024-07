OL ‍: Cherki vendu à Dortmund, 15ME et pas plus

Dans : OL.

Par Alexis Rose

En partance pour l’étranger après avoir été sur les tablettes du PSG durant ce mercato estival, Rayan Cherki devrait rapporter une grosse dizaines de millions d’euros à l’Olympique Lyonnais.

La pré-saison n’a même pas encore commencé que le club rhodanien a déjà déboursé plus de 70 millions d’euros sur le marché des transferts. Outre la levée des options d’achat des prêts d’Orel Mangala (23 ME), Saïd Benrahma (14 ME) et Mama Baldé (6 ME), l’OL a annoncé le transfert de Moussa Niakhaté cette semaine. Débarqué en provenance de Nottingham Forest, le défenseur central franco-sénégalais de 28 ans a coûté plus de 30 ME à Lyon. Autant dire que pour équilibrer leur balance transferts, les Gones vont devoir vendre durant ce mercato d’été. Ce qui sera chose faite dans les semaines à venir, sachant qu’un joueur comme Rayan Cherki est par exemple sur le départ. Désireux de changer d’air après avoir fait le tour de la question au Groupama Stadium, le joueur de 20 ans devrait effectivement être transféré à l’étranger cet été, du côté de Dortmund.

Cherki à Dortmund pour 15 ME

🆕️ 𝗗𝗢𝗥𝗧𝗠𝗨𝗡𝗗 𝗔𝗩𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗖𝗛𝗘𝗥𝗞𝗜 ! 🟡⚫️



Rayan #Cherki serait en discussion avec les dirigeants de #Dortmund depuis plusieurs jours, et un accord entre les 2 parties serait de plus en plus concret.



Selon les premières informations, le transfert pourrait… pic.twitter.com/ux3Lan1L0r — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 (@GonebackOff) July 4, 2024

Un temps pisté par le Paris Saint-Germain, le joueur formé à Lyon a finalement décliné l’offre du club de la capitale française alors que l’OL et le PSG avaient trouvé un terrain d’entente sur la base d’un transfert. Mais Cherki préfère prendre la direction d’un championnat étranger comme la Bundesliga. Depuis quelques jours, le Lyonnais s’est effectivement rapproché de Dortmund. En discussions avancées avec les dirigeants du Borussia, le numéro 18 de l’OL est proche de tomber d’accord avec son futur club à propos d’un joli contrat. Et d’après les dernières informations, le BvB et Lyon sont aussi pas loin du compte avec un transfert de l’ordre de 15 ME, d’après le média allemand Bild. Une somme relativement correcte pour un joueur qui n’a pas réussi une grande saison et à qui il ne reste plus qu’un an de contrat. À condition toutefois que l'OL négocie un bon pourcentage à la revente, car vu le potentiel de Cherki et la façon dont le Borussia arrive à faire éclore les jeunes talents, le milieu offensif pourrait bien partir pour deux ou trois fois plus cher dans quelques saisons.