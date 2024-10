OL ‍: Cherki va partir, son remplaçant est connu

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Réintégré dans le groupe lyonnais après le coup de chaud de l'été, grâce à sa prolongation de contrat, Rayan Cherki risque cependant de quitter l'Olympique Lyonnais. Du côté de John Textor et du joueur, on a une idée en tête.

On l'a encore vu jeudi en Europa League, face aux Rangers, lorsque Rayan Cherki est à son meilleur niveau, il peut donner des idées à toutes les grosses équipes européennes. Pourtant, ces derniers mois, la carrière du vice-champion olympique n'a pas été un long fleuve tranquille à l'OL. Entamant sa dernière année de contrat, il avait été mis dans le loft dès son retour des Jeux Olympiques, et il a fallu qu'il signe une prolongation de contrat pour réintégrer le groupe de Pierre Sage. Ce dossier étant réglé, Cherki a ensuite confié ses intérêts à Moussa Sissoko, agent proche du PSG, alors que jusqu'alors c'est la maman de Kylian Mbappé qui était aux commandes. Mais quoi qu'il arrive cette saison, L'Equipe confirme que l'avenir de Rayan Cherki est loin de l'Olympique Lyonnais, et probablement plus vite qu'on peut le penser.

Almada pour faire oublier Cherki à l'OL

Malgré cette prolongation de contrat de deux ans, dont une conditionnelle, Régis Dupont et Hugo Guillemet pensent que le destin de Rayan Cherki est lié à celui de Thiago Almada, lequel va arriver à l'Olympique Lyonnais au début de l'année 2024 en provenance de Botafogo. « L’émergence de Cherki peut aussi verser dans l'éphémère. Dès cet hiver, Thiago Almada va intégrer l'effectif. L'arrivée du milieu offensif argentin viendra bousculer de nouveau la hiérarchie dans ce secteur encombré du groupe rhodanien. Et rouvrir, peut-être, la possibilité d'un transfert rémunérateur d'un des plus grands talents formés à Lyon, un club où les projections au-delà d'une semaine sont parfois vaines », préviennent nos confrères. Il est vrai que John Textor ne prendra pas des pincettes s'il sent qu'il peut faire une belle affaire financièrement, la situation comptable de l'Olympique Lyonnais ne lui permettant pas de trop tergiverser.

Rayan Cherki pourrait donc donner un gros coup de pouce à son patron au prochain mercato d'hiver, à moins que Textor garde son milieu de terrain jusqu'à la fin de saison afin de permettre à Pierre Sage d'avoir toutes les chances de décrocher un ticket pour la prochaine Ligue des champions. Car c'est clairement l'objectif numéro 1 de l'Olympique Lyonnais cette saison, les retombées financières de cette compétition étant colossales.