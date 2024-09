OL ‍: Rayan Cherki refuse cette offre

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le mercato est fermé en France, mais pas dans d'autres pays. Et l'Olympique Lyonnais a donc reçu et étudié une proposition pour l'un de ses joueurs vedettes.

Annoncé un peu partout en Europe lors du marché des transferts, Rayan Cherki est finalement toujours à l'OL. Ces derniers jours, on a même évoqué la possibilité pour le médaillé d'argent des Jeux Olympiques de Paris de prolonger son contrat avec son club formateur, Cherki étant dans la dernière année de son contrat avec Lyon. Cependant, le mercato est encore ouvert en Turquie, et Galatasaray est venu aux renseignements concernant le milieu offensif lyonnais de 21 ans.

Déterminée à se renforcer, la formation stambouliote est toujours très ambitieuse, et son entraîneur, Okan Buruk, aurait flashé sur Rayan Cherki affirmait ce lundi la presse turque. Cité comme proche du PSG, du Borussia Dortmund ou bien encore de plusieurs clubs de Premier League, le joueur de l'OL n'a cependant pas vraiment hésité longtemps.

Cherki sera à l'OL cette saison

D'après le site Olympique et Lyonnais, Rayan Cherki n'a même pas laissé le temps au club de John Textor d'étudier l'offre de Galatasaray puisque le milieu de terrain a d'ores et déjà repoussé l'idée d'un transfert en Turquie. L'international tricolore ne bougera donc pas d'ici au mercato d'hiver, et la tendance est toujours à une prolongation de contrat, qui permettra à l'OL de s'y retrouver financièrement en cas de vente dans un an, ce qui ne sera pas le cas si Cherki ne signe pas. Cela permettra aussi à Pierre Sage de réintégrer un joueur important, puisque depuis son retour des JO, Rayan Cherki n'a pas intégré le groupe lyonnais dans l'espoir d'une vente au mercato d'été.