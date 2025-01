OL ‍: Cherki ou Fofana au PSG, Textor attend Al-Khelaïfi autour d'une bière

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Intéressé par Rayan Cherki ou encore Malick Fofana, le PSG a peu de chances de récupérer l’un des joueurs de l’OL lors du prochain mercato en raison des relations tumultueuses entre Nasser Al-Khelaïfi et John Textor.

John Textor et Nasser Al-Khelaïfi ne sont pas les meilleurs amis du monde et il y a peu de chance qu’ils partent en vacances ensemble l’été prochain. Sans aller à cet extrême, le président de l’Olympique Lyonnais a fait une annonce forte au sujet de celui du Paris Saint-Germain sur les ondes de RMC. Un an et demi après le transfert de Bradley Barcola des Gones vers la capitale, l’homme d’affaires américain a confié qu’il ne s’imaginait plus vendre un joueur au PSG pour le moment. On le sait, le champion de France en titre s’intéresse à Rayan Cherki depuis plusieurs mois, et surveille également le jeune international belge Malick Fofana. Deux joueurs qui ont néanmoins très peu de chances de rejoindre le Paris Saint-Germain si l’on se fie aux propos très cash de John Textor.

Textor ne veut plus faire affaire avec Al-Khelaïfi

Quatre joueurs de L1 dont Cherki, le PSG achète français https://t.co/XgxnUF8w6w — Foot01.com (@Foot01_com) December 31, 2024

« Aujourd’hui ? Non, ça n’arrivera pas. Je ne veux pas vendre un joueur de cette qualité à Nasser (Al-Khelaïfi) tant qu’on ne se sera pas serré la main, partagé une bière et décidé ensemble d’aider le championnat de France. C’est évident, ma relation avec Nasser n’est plus ce qu’elle a été, mais les hommes restent des hommes, on peut passer outre. Mais pour l’instant, non, je ne lui vendrai personne » a lancé John Textor sans langue de bois et très offensif au sujet de Nasser Al-Khelaïfi. On le sait, les relations entre le patron de l’OL et celui du PSG se sont détériorées sur fond de désaccords quant au candidat à soutenir pour devenir président de la LFP. Le sujet des droits TV a également été au coeur des débats et des désaccords entre les deux hommes, qui ne sont clairement pas des alliés dans le paysage footballistique français depuis plusieurs semaines. A voir désormais comment cela évoluera mais pour l’instant, John Textor n’est donc pas prêt à enterrer la hache de guerre avec son homologue parisien.