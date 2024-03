OL ‍: Cherki l'obsède, un club espagnol va tout tenter

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Finalement rappelé par Thierry Henry, au bénéfice de sa bonne prestation lors d'OL-TFC, Rayan Cherki suscite de l'intérêt au mercato. D'autant que son contrat à Lyon se termine dans un an.

A seulement 20 ans, Rayan Cherki ne laisse personne indifférent. Capable de prestation énorme, comme cela a été le cas vendredi dernier lors de la victoire de l’OL à Toulouse, le natif de Lyon peut aussi disparaître et se perdre dans des gestes techniques inefficaces. Une attitude qui lui vaut de n’être plus que remplaçant dans son club, et même d’avoir été mis de côté par le sélectionneur des Espoirs la semaine passée. Et si finalement Thierry Henry a rappelé Rayan Cherki en raison de l’absence de deux joueurs, blessés, il a clairement fait savoir que même s’il avait un énorme talent, Cherki se devait d’être en permanence à 100% et pas seulement dans la réaction.

Ce qui est certain, c’est que si Pierre Sage n’a pas fait de son jeune joueur un titulaire indiscutable, d’autres clubs pensent, eux que le joueur formé à l’OL sera un énorme renfort au prochain mercato. Et c’est notamment le cas de la Real Sociedad. Le club qui vient d’être éliminé par le PSG en Ligue des champions, est clairement obsédé par Rayan Cherki.

Cherki sur le départ de l'OL ?

France : Cherki finalement appelé avec les Espoirs https://t.co/pW37toVZqI — Foot01.com (@Foot01_com) March 18, 2024

Andrés Guzmán, journaliste pour El Gol Digital, affirme que le club basque a fait de Rayan Cherki sa priorité lors du prochain marché des transferts. « L’entourage de Roberto Olabe (Ndlr : le directeur sportif de la Real Sociedad) a contacté les agents du footballeur français (...) Pour que la Real Sociedad puisse faire partir Cherki de Lyon, elle devra payer une bonne somme. Actuellement, le joueur est évalué à 25 millions d'euros et dispose d'un contrat qui s'étend jusqu'à l'été 2025. Son contrat a été récemment renouvelé, mais il semble qu'il n'y aura pas de prolongation au-delà de cette date (...) Olabe est obsédé par son arrivée, car c'est un footballeur avec des capacités importantes et qui peut apporter un plus au projet d'Imanol Alguacil. Il pourrait également faire partie de ceux appelés à succéder à Take Kubo au cas où le joueur japonais quitterait le club », précise notre confrère espagnol, qui est convaincu que la Real Sociedad et l'Olympique Lyonnais peuvent s'entendre. A voir ce que John Textor pense de tout cela.