OL : Trop cher pour le PSG, Lucas Paqueta a recalé Leonardo

Dans : OL.

Etincelant dès sa première saison à l’Olympique Lyonnais, Lucas Paqueta aurait pu éblouir la Ligue 1 sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Le directeur sportif Leonardo avait tenté sa chance mais n’était pas en mesure de finaliser son transfert l’été dernier.

Compte tenu de ses choix depuis sa nomination en janvier dernier, Mauricio Pochettino n’est pas le plus grand fan de Rafinha. L’entraîneur du Paris Saint-Germain ne lui offre qu’un temps de jeu limité comparé aux autres éléments de son entrejeu. L’Argentin aurait peut-être préféré Lucas Paqueta, un joueur au profil similaire que Leonardo avait tenté de recruter l’été dernier. En effet, les rumeurs étaient bien fondées selon la mère du Lyonnais, qui a raconté au journal L’Equipe comment son fils en difficulté au Milan AC avait pris sa décision.

« Leo nous a appelés mais il voulait le faire venir lors du mercato d'hiver (en janvier 2021). Lucas ne voulait pas attendre six mois de plus, a confié Cristiane dans les colonnes du quotidien sportif. Juni, lui, était prêt à le faire venir tout de suite. Quand Lucas lui a parlé, il m'a dit : "Oui, c'est ça que je veux. Je veux jouer à Lyon." » Apparemment, le PSG et son directeur sportif n’étaient pas en mesure d’attirer Lucas Paqueta à ce moment, sans doute par manque de moyens. Ce qui n’est pas si étonnant.

20 M€, trop cher pour le PSG

Malgré la puissance de ses actionnaires qataris, le PSG souffre de la crise sanitaire qui provoque d’énormes pertes. Chaque dépense sur le marché des transferts doit être bien réfléchie. D’où la préférence de Leonardo pour des prêts l’été dernier. Et maintenant pour des joueurs en fin de contrat en juin prochain. N’oublions pas non plus que les Parisiens doivent garder quelques millions de côté pour convaincre Neymar et Kylian Mbappé de prolonger. Du coup, la piste Lucas Paqueta leur a échappé, pour le plus grand bonheur du DS lyonnais Juninho qui avait misé 20 M€ sur sa bonne pioche brésilienne.