OL ‍: Cherki et Grosso, Thierry Henry s'en mêle

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche en Ligue 1, l'OL a de nouveau déçu en concédant un match nul face à Lorient. Rayan Cherki était une nouvelle fois sur le banc au coup d'envoi.

Depuis l'arrivée de Fabio Grosso à l'OL, Rayan Cherki ne joue plus autant qu'avant. Le jeune Lyonnais avait la confiance de Laurent Blanc mais l'Italien semble vouloir le remettre en question. L'ancien de la Juve veut des joueurs concentrés et concernés collectivement. Rayan Cherki, malgré son grand talent, a parfois du mal à se montrer à son avantage ailleurs qu'individuellement. Remplaçant face au FC Lorient, Cherki n'aura joué que 5 minutes. Sa confiance est donc logiquement en baisse même si sa convocation avec les Espoirs de Thierry Henry devrait lui changer un peu les idées. En tout cas, le nouveau sélectionneur des Bleuets ne veut pas s'alarmer.

Cherki à l'arrêt, Henry ne le lâchera pas

En conférence de presse, l'ancien entraineur de Monaco s'est en effet exprimé sur le cas Cherki. « Quand tu as de la qualité, on t’attend au tournant. On est là pour l’accompagner. Il a quand même eu du temps de jeu, on se base là-dessus et avec nous, il a été bon. On n’est pas dans la sanction de dire 'là-bas, tu n’as pas été bon'. On va voir comment il va arriver et essayer de reprendre notre train-train. (...) Il a tellement de qualités que lorsqu’il n’arrive pas à les exprimer, c’est toujours un problème. Mais Johann Lepenant a beaucoup moins joué que lui, il est présent pour ce rassemblement et pourtant je n’ai pas de question dessus », a notamment indiqué Thierry Henry, qui sait qu'il aura besoin de joueurs frais mentalement pour faire face aux rencontres contre la Bosnie et Chypre. Les fans et observateurs seront en tout cas bien curieux de voir comment sera géré Cherki, qui va devoir reprendre du rythme.