OL ‍: Cherki est bon, c'est grâce à Daniel Riolo

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Rayan Cherki a largement contribué au retour vers les sommets de l'Olympique Lyonnais. Daniel Riolo pense avoir joué un rôle dans ce renversement de tendance pour le jeune joueur de l'OL.

Les réseaux sociaux ont ceci d'impitoyables qu'ils laissent des traces de ce que certains supporters lyonnais disaient de Rayan Cherki la saison passée, et même au début de l'été, lorsque le milieu offensif refusait de prolonger et envisageait de partir. Voué aux gémonies, le vice-champion olympique a cependant totalement renversé la tendance après avoir prolongé son contrat avec l'Olympique Lyonnais, préalable obligatoire avant que John Textor donne son feu vert à Pierre Sage pour qu'il fasse jouer Rayan Cherki. Depuis, ce dernier régale l'OL, mais également la Ligue 1, et l'idée de voir Cherki rejoindre l'équipe de France n'est pas folle. Pour Daniel Riolo, les critiques qu'il avait émise à l'encontre du jeune joueur formé à Lyon ont contribué à ce qu'il soit passé à un niveau supérieur ces derniers mois.

Cherki s'est nourri des attaques de Riolo selon Riolo

💥 @DanielRiolo : "Cherki, ce n'est même pas la moitié du cerveau de Ben Arfa." #RMClive pic.twitter.com/ui9xsmJzcP — After Foot RMC (@AfterRMC) December 6, 2023

Au micro de RMC, le journaliste de l'After Foot, a expliqué comment ses propos sur Rayan Cherki avaient dopé ce dernier. « On m'a dit comme quoi on s'était servi de tout ce que je disais à son sujet pour le faire progresser. Ce qui montre, je trouve, une grande force mentale quand tu t’appuies sur ce qui se dit », a expliqué, en toute modestie, Daniel Riolo, qui ne masque pas qu'il apprécie de plus en plus ce que fait Rayan Cherki avec l'Olympique Lyonnais. Un joueur dont il disait il y a un an presque jour pour jour : « Cherki, ce n'est même pas la moitié du cerveau de Ben Arfa. Cherki, c'est niveau CP. Le mec, il a tout le temps les bras levés, c'est un ventilateur. » Visiblement, si le niveau du joueur lyonnais a bien changé en un an, l'avis de Daniel Riolo sur Rayan Cherki a largement évolué aussi.