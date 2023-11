OL ‍: Cherki « ‍énervant et détestable ‍», Zack Nani vide son sac

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Écarté lors des derniers matchs, Rayan Cherki était titulaire contre le Stade Rennais dimanche lors de la première victoire de la saison de l’OL. Mais l’attitude du milieu offensif de 20 ans est encore sujet à bien des critiques.

Positionné dans son rôle préférentiel de meneur de jeu derrière deux attaquants (Baldé et Nuamah), Rayan Cherki a alterné le bon et le moins bon à Rennes dimanche après-midi. Au-delà de la prestation de l’international espoirs français, c’est son attitude qui est la cible des critiques de la part des supporters de l’Olympique Lyonnais et des observateurs. Ecarté pour le match à Marseille, remplaçant contre Metz à domicile, Cherki était cette fois titulaire mais il n’en a pas profité pour soigner son image avec une attitude très négative vis-à-vis de ses partenaires. Cette facette du joueur de 20 ans commence à sérieusement agacer au sein de la communauté lyonnaise. Sur Twitch, le streameur Zack Nani est revenu sur le match de Rayan Cherki contre le Stade Rennais en condamnant son comportement « détestable » et qui le « rend fou » alors qu’il apprécie le joueur en lui-même.

« Cherki dans l’attitude, je n’en peux plus, vraiment. Dans l’attitude, il est énervant et frustrant. Je n’aime pas son attitude, elle me prend la tête. On parle de quelqu’un qui n’a même pas une saison complète en professionnels… Il a raté un nombre de passes pas possibles et il crie sur ses coéquipiers. Dans l’attitude il est détestable, il rend fou. Tu rates une passe, ce n’est pas la faute de ton coéquipier, c’est toi qui a as foiré. Si tu as foiré tu ne fais pas le malin surtout quand tu es un jeune joueur, que tu n’es pas un monstre ou un crack dans le côté décisif » explique Zack Nani, très agacé par les attitudes de Rayan Cherki sur la pelouse de Rennes dimanche après-midi, avant de conclure.

Zack Nani en pétard contre Rayan Cherki

« C’est énervant car c’est une attitude que tu retrouves dans certains joueurs qui se prennent pour le boss de leur club comme Mbappé ou Rashford par exemple. Mais eux ils ont prouvé dans leur club alors que Cherki a commencé à être titulaire en janvier 2023. C’est irritant, moi son attitude je le répète, elle m’énerve et elle n’est pas justifiée par son niveau sportif. Il gagnerait à être beaucoup plus humble » a fait savoir le streameur, supporter de l’Olympique Lyonnais et qui a longtemps loué les qualités de Rayan Cherki, mais qui perd patience face à une telle attitude de la part du milieu offensif tricolore. Espérons pour les Gones que grâce à cette victoire, la sérénité sera de retour à Lyon après la trêve internationale.