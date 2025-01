OL ‍: Cherki déclenche une guerre totale

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Rayan Cherki réalise un excellent début de saison à Lyon, faisant partie des meilleurs joueurs de Ligue 1. Alors qu'il avait été boudé par les clubs l'été dernier, le Gone fait frémir la Liga. Cinq clubs espagnols le veulent.

L'été 2024 a reboosté Rayan Cherki. Quasiment mis dehors par l'Olympique Lyonnais puisqu'il ne lui restait qu'un an de contrat, le jeune homme de 21 ans a résisté avant de prolonger son bail in extremis. Cela lui a permis d'éviter un passage en réserve et l'OL ne s'en plaint pas. Le meneur de jeu a marqué 5 buts et délivré 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Avec Cherki à la baguette, l'équipe rhodanienne est remontée dans le top 5 de la Ligue 1. A sa légendaire qualité technique, le milieu a ajouté une maturité tactique et un état d'esprit de champion.

Cherki déchaîne les passions en Espagne

Cette progression fulgurante se voit aussi au niveau du mercato. L'été dernier, Dortmund et le PSG avaient tenté une approche auprès du Lyonnais mais le club le plus entreprenant était Fulham. Bien que 8es de Premier League actuellement, les Londoniens ne faisaient pas figure de destination séduisante pour Rayan Cherki. Quatre mois plus tard, la concurrence est plus fournie comme le souligne le média El Gol Digital. L'Espagne raffole de l'international espoirs français puisque cinq clubs le suivent de près. Il s'agit du Real Madrid, du FC Barcelone, de l'Atlético Madrid, du Betis Séville et de Villarreal.

Le PSG et Rayan Cherki, c'est presque mort https://t.co/WmQsBkmTRw — Foot01.com (@Foot01_com) December 26, 2024

Si les trois géants de Liga restent à l'affût, les deux autres formations sont plus actives dans ce dossier. Le sous-marin jaune réfléchit déjà à une offre sérieuse pour Cherki, un joueur désiré par son entraîneur Marcelino. Quant au Betis, il voit dans le jeune homme de 21 ans le successeur d'un autre ancien lyonnais du club... Nabil Fekir. Recruté à Lyon en 2019, le champion du monde 2018 a laissé un grand souvenir aux supporters verdiblancos, gagnant une coupe du Roi en 2022. Reste à voir si cette nouvelle popularité de Cherki en Espagne va faire grimper les prix. Si tel est le cas, John Textor risque de craquer très rapidement.