OL ‍: Cherki à Paris, il est fou furieux

Par Claude Dautel

Le nom de Rayan Cherki revient très régulièrement du côté du Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais n'ayant visiblement pas l'intention de tout faire pour conserver l'international Espoirs.

L'OL de John Textor va devoir vendre au mercato, car visiblement le club rhodanien a l'intention de recruter très vite et à des prix assez conséquents. Parmi les joueurs ayant la plus grosse valeur sur le marché des transferts, il y a bien évidemment Rayan Cheri, actuellement avec l'équipe de France Espoirs qui prépare les Jeux Olympique de Paris sous les ordres de Thierry Henri. Paris, c'est notamment de ce côté-là que l'on annonce la possible signature du joueur de 20 ans, qui a encore un an de contrat avec son club formateur.

Si Lyon a tout de même fait une offre de prolongation à Rayan Cherki, Le Progrès avait dévoilé que cette proposition était avec une baisse de salaire, ce qui est bien sûr impossible à accepter. Mais du côté du Paris Saint-Germain, la signature de Cherki ne fait pas que des heureux. Membre du collectif Paris United, Yacine Hamened, éditorialiste et auteur du livre Les hors-jeu du football français, dit pourquoi Nasser Al-Khelaifi ne doit surtout pas activer cette piste pour renforcer le PSG durant ce mercato estival 2024. Et la charge est plutôt musclée.

« Rayan Cherki au PSG, c’est non, non, non et non. Peu importe le prix et qu’on ne me dise pas qu’un Rayan Cherki à 18 millions d’euros il faut le faire signer. Techniquement, il n’y a pas de problème, c’est un joueur qui est très fort avec le ballon. Maintenant, c’est aussi un joueur qui ne comprend pas le jeu, qui se regarde jouer, c’est un joueur de five. Pour franchir un palier, il a besoin de partir de France. Qu’on ne le compare pas avec Barcola, parce que Barcola c’est un autre contexte car il avait six mois de Ligue 1, Cherki on a l’impression que ça fait cinq ans qu’on nous explique que c’est le futur crack. Alors OK, il est encore jeune, mais ça fait long quand même. Il ne franchira un cap qu’en allant à l’étranger parce que les structures et l’environnement seront différents. Là, s’il vient à Paris, ce sera le même environnement et ce n’est pas fait pour lui. Ça sera une nouvelle erreur de casting. Et évidemment, quand on connaît son entourage et ses agents, la famille Mbappé, il faut dire stop, on ne veut plus de lien avec eux », a confié, dans un podcast, Yacine Hamened.