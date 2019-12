OL : Chelsea a 180 ME à dépenser au mercato, et débarque à Lyon

Dans : OL.

Un mois avant le début du marché des transferts, Chelsea a été autorisé par le Tribunal Arbitral du Sport à recruter au mois de janvier.

L’interdiction a ainsi été levée par la juridiction internationale spécialisée dans le domaine du sport, et le club londonien compte bien en profiter très rapidement. Notamment pour se renforcer en attaque, où si Tammy Abraham brille, Michy Batshuayi et Olivier Giroud n’ont pas du tout le même rendement. Résultat, Frank Lampard veut un buteur et a ciblé Moussa Dembélé. C’est le choix numéro 1 des Blues selon The Telegraph, qui ne donne pas de détails financiers, mais précise que, avec les économies effectuées ces derniers mois, Chelsea a désormais une capacité de dépense à hauteur de 180 ME.

N’en déplaise à l’OL, tout ne sera pas mis d’un coup sur l’avant-centre lyonnais, mais son profil est considéré comme parfait, avec un jeu taillé pour la Premier League, et une capacité à être titulaire ou remplaçant sans sourciller en fonction des besoins. En plus de cela, son sens du but et le fait qu’il ne parvienne pas à s’imposer totalement dans le jeu lyonnais donne bon espoir aux dirigeants de Chelsea. Acheté pour 22 ME, Moussa Dembélé a vu sa valeur passer à 35 ME, et représente à 23 ans un joueur qui a encore l’avenir devant lui, mais aussi déjà une certaine expérience. Reste à savoir si l'OL est disposé à céder celui qui est désormais bien ancré au poste de titulaire en pointe.