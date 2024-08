OL ‍: Cette recrue oubliée fait un retour en force ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Roi du mercato en 2024, l'Olympique Lyonnais compte bien ressortir du formol un joueur acheté l'hiver dernier et qui n'a quasiment pas joué. Le Brésilien Adryelson a fait un grand bon dans la hiérarchie des défenseurs centraux.

L’OL est parti fort sur son mercato cet été, en faisant notamment venir définitivement plusieurs joueurs prêtés l’hiver dernier, mais aussi des nouvelles têtes comme Abner, Mikautadze et Niakhaté. Il faut dire que l’OL a aussi perdu gros, notamment en défense en vendant un titulaire comme Jake O’Brien. Si Duje Caleta-Car et Moussa Niakhaté vont faire la paire cette saison, le choix n’est pas immense derrière cette charnière. Il faut dire que deux joueurs qui pourraient faire jouer la concurrence sont écartés, il s’agit de Dejan Lovren, poussé dehors, tout comme Sinaly Diomandé. Si Clinton Mata a déjà joué dans l’axe pour dépanner, cette situation va permettre selon Le Progrès à un joueur d’avoir de nouveau sa chance après avoir disparu des radars.

Temps de jeu en L1 : 5 minutes

Il s’agit d’Adryelson, le défenseur central acheté à Botafogo en même temps que Luca Perri, et qui n’a pas connu la même trajectoire que son compatriote. Le numéro 14 de l’OL a été mis tout de suite dans le bain par un match de Coupe de France dans le froid contre Bergerac où il a semblé totalement perdu. Et ensuite, Pierre Sage ne l’a quasiment plus sollicité avec 5 minutes de temps de jeu en Ligue 1 pour deux très courtes apparitions. Mais la donne va donc changer et pour le moment, Adryelson apparait bien comme le premier remplaçant en charnière centrale. Sa montée en puissance est en tout cas vivement souhaitée car les matchs vont s’enchainer à l’OL cette saison, Coupe d’Europe oblige.