OL ‍: Cette nouvelle recrue envoie ses messages, Blanc est visé

Par Hadrien Rivayrand

Ces dernières heures, l'OL a officialisé la venue de Jake O'Brien en provenance de Crystal Palace. Le défenseur central irlandais n'est pas encore certain de rester à Lyon avant la fin de l'été...

Le mercato de l'OL est quelque peu atypique depuis quelques semaines. Le club rhodanien, sanctionné par la DNCG, doit faire avec les moyens du bord. Parmi les joueurs recrutés cet été par les Gones : Jake O'Brien. L'Irlandais de 22 ans s'est engagé pour 1 million d'euros et est désormais sous contrat avec l'OL jusqu'en juin 2027. Cependant, O'Brien n'est pas encore certain de fouler les pelouses de Ligue 1 cette saison. Car Laurent Blanc va désormais jauger le défenseur et prendre la décision ou non de le garder avant le 31 août. Si l'ancien coach du PSG juge l'Irlandais négativement, il partira alors en prêt à Molenbeek. En tout cas, le défenseur veut tout donner pour convaincre son nouveau club de le garder.

O'Brien pas là pour rien à l'OL

👋 Welcome @obrienjake_ 🔴🔵



Le défenseur central irlandais s'est engagé avec nous jusqu'en 2027 🤝 #OBrien2027 — Olympique Lyonnais (@OL) August 15, 2023

Lors d'une interview accordée à OL Play, O'Brien a envoyé un message clair à sa nouvelle direction. Et il se projette déjà sur la saison à venir avec l'Olympique Lyonnais : « Je suis ravi. J'ai discuté des installations. Je suis excité à l'idée de jouer. C'est un grand club avec une grande communauté de supporters et une grande histoire. (...) Que ce soit défensivement ou offensivement, j'ai aussi des qualités balle au pied. Je suis rapide et j'aime faire le sale boulot aussi. Pourquoi pas marquer aussi quelques buts ». Voilà qui a le mérite d'être clair et plein d'ambition. Les prochains jours nous en diront donc plus concernant le jeune Irlandais. Ce dernier est la 5e recrue estivale de l'OL, après Alvero (Sochaux), Mata (Club Bruges), Ćaleta-Car (Southampton) et Maitland-Niles (Arsenal). Dans le sens des départs, la peur grandit toujours au sujet de Bradley Barcola, d'accord pour partir au PSG.